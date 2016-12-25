Не корректно работает шаблон в телефоне - не прокручиваеться пальцем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Не корректно работает шаблон в телефоне - не прокручивается пальцем

http://xn-----7kchcnewpslliqibb1affu.xn-----8kcnh2ahscj7fk4g.xn--p1ai/

8 лет назад
Ors24
Олег 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров