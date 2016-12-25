Сделать обратную связь на лендинге

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Закрыт4 заявки174 просмотра

Доброго времени суток. Есть лендинг пейдж с 3 тремя формами обратной связи. 1-в шапке открытая,2-нажатие на кнопку 3.нажатие. задать вопрос. Все эти формы сейчас работают на битриксе. Необходимо реализовать ,без излишеств. т.е. красиво вписать в сайт, чтобы я на зарегистрированные емейлы мог быстро создавать рассылки, и видел имена и телефоны в каком нибудь файле типа гугл докс. 

Лендинг делал сам, на бутстреп.

8 лет назад
Swarika1
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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