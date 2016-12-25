Здравствуйте. Есть сервер небольшого хостинга. Некоторое время назад появился спамер. Отправку локально по smtp без пароля закрыли. Отправку писем из ssh через функцию mail закрыли. Настроили мониторинг всех писем, отправляемых через php mail() ...
Сделать обратную связь на лендинге
Доброго времени суток. Есть лендинг пейдж с 3 тремя формами обратной связи. 1-в шапке открытая,2-нажатие на кнопку 3.нажатие. задать вопрос. Все эти формы сейчас работают на битриксе. Необходимо реализовать ,без излишеств. т.е. красиво вписать в сайт, чтобы я на зарегистрированные емейлы мог быстро создавать рассылки, и видел имена и телефоны в каком нибудь файле типа гугл докс.
Лендинг делал сам, на бутстреп.
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