Сделать обратную связь на лендинге

Доброго времени суток. Есть лендинг пейдж с 3 тремя формами обратной связи. 1-в шапке открытая,2-нажатие на кнопку 3.нажатие. задать вопрос. Все эти формы сейчас работают на битриксе. Необходимо реализовать ,без излишеств. т.е. красиво вписать в сайт, чтобы я на зарегистрированные емейлы мог быстро создавать рассылки, и видел имена и телефоны в каком нибудь файле типа гугл докс.

Лендинг делал сам, на бутстреп.