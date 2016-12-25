Нужен одностраничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок197 просмотров

Доброго времени суток, Фрилансеры! Нужен человек, который создаст сайт- одностраничник с рабочим функционалом Указывайте цену за один сайт.

8 лет назад
comedian
Петр 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров