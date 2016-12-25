Нужно настроить голосование на сайте http://artis.talantam.com/nominanty/ Условие 1. Голосовать за номинанта можно только один раз. 2. Один раз можно голосовать за любое количество номинантов с любых номинаций. 3. Фильтр по "кукис". ...
Нужен одностраничный сайт
Доброго времени суток, Фрилансеры! Нужен человек, который создаст сайт- одностраничник с рабочим функционалом Указывайте цену за один сайт.
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