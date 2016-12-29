Нужно внести правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно на сайт добавить слайдер, внести изменения в мобильную и десктопную версию, изменить порядок вывода категорий. сайт на wp. Предпочтение исполнителям из Украины.

WordPress
8 лет назад
dima_morozov78
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Рекомендую Татьяну как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу!
Осталась довольна сотрудничеством с Дмитрием! Постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад