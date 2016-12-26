Необходим одноразовый парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок189 просмотров

http://www.wine-searcher.com/

Итог таблица компаний  :  страна, наименование , адрес, сайт,

PS .при парсинге нужно менять IP 

8 лет назад
EXPORTUA
56 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров