Нужен front-end разработчик, разработка страницы по купленному шаблону Color Admin http://seantheme.com/color-admin-v2.1/admin/html/ui_general.html 1. Есть прототип страницы, с нанесенными элементами интерфейса и ссылкой на их исполнение в Color Admin Например: prntscr.com/dmin8d prntscr.com/dmind0 ...
Необходим одноразовый парсинг сайта
http://www.wine-searcher.com/
Итог таблица компаний : страна, наименование , адрес, сайт,
PS .при парсинге нужно менять IP
Заявки фрилансеров
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