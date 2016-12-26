Допустим: есть ползунок input type="range" oninput="func()"; есть инпут input type="number" oninput="func()"; есть id="itog" При смене значения ползунка меняется значение в id="itog" А при смене значения в input не меняется значение в id="itog" ...
Joomla: поправить ЧПУ у верхнего меню сайта. (1,5 часа).
Слетели ЧПУ у вложенных страниц верхнего меню пунктов сайта 2 пункта (10 поз.), необходимо поправить.
После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу.
Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами.
Время на задачу: 1,5 часа.
Стоимость 1 часа – 500 р.
Если Вас устраивают условия и сроки, стучите, пожалуйста, в SKYPE – обсудим.
ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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