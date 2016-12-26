Joomla: поправить ЧПУ у верхнего меню сайта. (1,5 часа).

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Слетели ЧПУ у вложенных страниц верхнего меню пунктов сайта 2 пункта (10 поз.), необходимо поправить.

После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу. 

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами. 

Время на задачу: 1,5 часа. 

Стоимость 1 часа – 500 р.

Если Вас устраивают условия и сроки, стучите, пожалуйста, в SKYPE – обсудим.   

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!   

Joomla
8 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров