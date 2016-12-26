Помочь с расчётом стоимости на javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

Допустим:

есть ползунок input type="range" oninput="func()";

есть инпут input type="number" oninput="func()";

есть id="itog"

При смене значения ползунка меняется значение в id="itog"

А при смене значения в input не меняется значение в id="itog"

Если в инпуте убираю oninput="func()", то нельзя сменить значение в этом инпуте вручную, с клавы.

JavaScript
8 лет назад
Mister_Alex
Алексей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил в считанные минуты, качество на высоте, рекомендую.
Алексей максимально точно поставил техзадание. А отличное ориентирование в коде и в проекте в целом позволило сократить время выполнения до минимума. Рекомендую!

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trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад