Помочь с расчётом стоимости на javascript

Допустим:

есть ползунок input type="range" oninput="func()";

есть инпут input type="number" oninput="func()";

есть id="itog"

При смене значения ползунка меняется значение в id="itog"

А при смене значения в input не меняется значение в id="itog"

Если в инпуте убираю oninput="func()", то нельзя сменить значение в этом инпуте вручную, с клавы.