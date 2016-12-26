http://www.wine-searcher.com/ Итог таблица компаний : страна, наименование , адрес, сайт, PS .при парсинге нужно менять IP
Создание веб-сервиса
Необходимо запрограммировать веб-сервис под названием "Профиль успешного первостольника": облачный сервис, целью проекта является проведение оценки компетенций и навыков сотрудников-фармацевтов и присвоение уровня владения определёнными компетенциями. На данном этапе есть прототип системы (прилагается в формате PDF), разработанные алгоритмы и функциональные требования к системе (прилагается в формате Excel). У проекта отсутствует дизайн, требования к дизайну минимальны, нам нужен стандартный веб-интерфейс.
У системы есть различные уровни доступа среди её пользователей, в зависимости от уровня пользователи могут смотреть необходимую информацию и результаты, изменять и редактировать определённые данные, проводить оценки и т.д. Только у высшего уровня доступа есть возможность заводить проекты для разных компаний (грубо говоря, у админа), а уже внутри каждого проекта, вход в который осуществляется по логину/паролю, вступают в силу все остальные уровни доступа.
Разработчики, предлагающие свою кандидатуру на роль исполнителя в данном проекте, от Вас требуется:
1. Приложить своё портфолио со ссылками на подобные (!) реализованные проекты; нам нужен человек, уже имевший дело с разработкой подобной системы.
2. Описать сроки и стоимость разработки, приемлемые для Вас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен front-end разработчик, разработка страницы по купленному шаблону Color Admin http://seantheme.com/color-admin-v2.1/admin/html/ui_general.html 1. Есть прототип страницы, с нанесенными элементами интерфейса и ссылкой на их исполнение в Color Admin Например: prntscr.com/dmin8d prntscr.com/dmind0 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $120
Для проекта detalika.ru (на YII2 + PostgreeSQL) требуется написать функционал по регистрации посетителей в личном кабинете. ТЗ в приложении. Ссылка на прототип: http://q0f0si.axshare.com/ Работа через репозиторий в ...Завершен8 лет назад
- $5
Function Zifra(RNG As Range) As Double Dim RegEx As Object Dim ssl As String, S_Summ As Double For n = 1 To RNG.Columns.Count For m = 1 To RNG.Rows.Count ssl ...Закрыт8 лет назад
- $12
Слетели ЧПУ у вложенных страниц верхнего меню пунктов сайта 2 пункта (10 поз.), необходимо поправить. После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу. Общение ...Закрыт8 лет назад
Допустим: есть ползунок input type="range" oninput="func()"; есть инпут input type="number" oninput="func()"; есть id="itog" При смене значения ползунка меняется значение в id="itog" А при смене значения в input не меняется значение в id="itog" ...Завершен8 лет назад
Нужно на сайт добавить слайдер, внести изменения в мобильную и десктопную версию, изменить порядок вывода категорий. сайт на wp. Предпочтение исполнителям из Украины.Завершен8 лет назад
Нужен человек разбирающийся в HostCMS v. 6 для интеграции готовой верстки интернет магазина в движок. Требования к исполнителю: - Знаете и работали с HostCMS v. 6 - Имеете ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание закрытого мессенджера со встроенным справочником контактов. Функционал Типа Viber. поддержка груп и новостей, фото, видео звонки. Возможность обновления справочника контактов один раз в месяц .Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
доработка верстки главной страницы wordpress по готовому дизайну, страница уже готова нужно добавить несколько блоков с новыми, лучшими, распродажа и катигории товаров похоже как тут http://preview.themeforest.net/item/schn-modern-clean-responsive-woocommerce-theme/full_screen_preview/17490600?_ga=1.193412525.1838364938.1482594045 – ...Закрыт8 лет назад