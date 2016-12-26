Создание веб-сервиса

Необходимо запрограммировать веб-сервис под названием "Профиль успешного первостольника": облачный сервис, целью проекта является проведение оценки компетенций и навыков сотрудников-фармацевтов и присвоение уровня владения определёнными компетенциями. На данном этапе есть прототип системы (прилагается в формате PDF), разработанные алгоритмы и функциональные требования к системе (прилагается в формате Excel). У проекта отсутствует дизайн, требования к дизайну минимальны, нам нужен стандартный веб-интерфейс.

У системы есть различные уровни доступа среди её пользователей, в зависимости от уровня пользователи могут смотреть необходимую информацию и результаты, изменять и редактировать определённые данные, проводить оценки и т.д. Только у высшего уровня доступа есть возможность заводить проекты для разных компаний (грубо говоря, у админа), а уже внутри каждого проекта, вход в который осуществляется по логину/паролю, вступают в силу все остальные уровни доступа.

Разработчики, предлагающие свою кандидатуру на роль исполнителя в данном проекте, от Вас требуется:

1. Приложить своё портфолио со ссылками на подобные (!) реализованные проекты; нам нужен человек, уже имевший дело с разработкой подобной системы.

2. Описать сроки и стоимость разработки, приемлемые для Вас.