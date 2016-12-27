Программа для "вылова" дат для записи на приём

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу (именно распознавала, а не использовала сторонние сервисы; например, через capmonster (он устанавливается в виде локального сервера и на него просто отправляются капчи, а он их распознает)) и в случае наличия даты, заполняла все данные пользователя. Так же нужна возможность использовать прокси. 

Если вы прочитала задачу и не бот – напишите "капуста" в начале вашего ответа на проект. 

Сроки – 2 недели. 

По деньгам – выслушаю предложения 

Java
8 лет назад
guest_14827600228789
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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