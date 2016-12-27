Программа для "вылова" дат для записи на приём

Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу (именно распознавала, а не использовала сторонние сервисы; например, через capmonster (он устанавливается в виде локального сервера и на него просто отправляются капчи, а он их распознает)) и в случае наличия даты, заполняла все данные пользователя. Так же нужна возможность использовать прокси.

Если вы прочитала задачу и не бот – напишите "капуста" в начале вашего ответа на проект.

Сроки – 2 недели.

По деньгам – выслушаю предложения