Ошибку исправить в PHP и структурировать SQL и папки хоста

1. После обновления темы вордпресса некоторые страницы на сайте, в частности контакты обрываются неожиданно так и не сгенерировав страницу полностью (окончание страницы на скрине). Это может быть связано с тем что в тему c обновлением добавлен VisualComposer либо с Google Map API Key хотя он и сгенерирован верно. Нужно разобраться

2. На хостинге все SQL базы и папки генерированы автоматически. Необходимо удалить ненужные и переименовать нужные чтобы все работало.