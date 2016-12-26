Нужен скрипт для мониторинга кс 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки106 просмотров

требуется написать скрипт или модуль который бы отправлял при покупках услуг ботов на сервера заказчиков. не тупых ботов а приближенных к реальным игрокам.  

8 лет назад
guest_14827607147785
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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