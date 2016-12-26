Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу ...
Нужен скрипт для мониторинга кс 1.6
требуется написать скрипт или модуль который бы отправлял при покупках услуг ботов на сервера заказчиков. не тупых ботов а приближенных к реальным игрокам.
Заявки фрилансеров
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