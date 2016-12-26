Личный кабинет. Для клиентов стамоталогии.

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Закрыт7 заявок148 просмотров

Разработать личный кабинет для клиентов стоматологической клиник с адаптивным дизайном. С личным кабинетом с возможностью отслеживать статус гарантии, напоминания об обследованиях на телефон или емейл. 

8 лет назад
workmoto
Илья 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров