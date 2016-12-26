Доброго времени суток. Есть сайт, периодически там появляются свободные даты для приема. Нужена программа на c(++,#) или java, которая бы постоянно (круглосуточно, несколько раз в секунду) мониторила этот сайт на наличие свободных дат, распознавала капчу ...
Авторизация Битрикс
Нужно подключится через АПИ к Битрикс24 и вытащить первые 10 контактов
Заявки фрилансеров
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