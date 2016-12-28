Нужен опытный разработчик на magento.

Нужно поставить плагин на сайт, который будет отображать баннеры с акциями.

Мы уже пробовали его ставить, но после этого немного съезжает верстка сайта, становится шире чем надо.

Разработчик плагина уже не работает, поддержки считай нет. Плагин был куплен и в свое время не поставлен, только сейчас понадобился.