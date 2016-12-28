Разработчик на magento

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Завершен3 заявки126 просмотров

Нужен опытный разработчик на magento.

Нужно поставить плагин на сайт, который будет отображать баннеры с акциями.

Мы уже пробовали его ставить, но после этого немного съезжает верстка сайта, становится шире чем надо.

Разработчик плагина уже не работает, поддержки считай нет. Плагин был куплен и в свое время не поставлен, только сейчас понадобился.

Magento
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Дмитрий выполнил задание отлично, минимум вопросов и четкое выполнение задачи. В дальнейшем будем сотрудничать.
Успешно. С заказчиком приятно работать

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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