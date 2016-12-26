Доработка модуля JoomShopping Smart Filter 3.2

Неправильно работает фильтр, по умолчанию выводятся отсутствующие неактуальные значения, при начале фильтрации они деактивируются,

Необходимо чтобы этих значений не было ни при начала фильтрации, ни при дальнейшей фильтрации, значения эти берутся из неактивных товаров и неиспользуемых атрибутов.