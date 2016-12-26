Доработка модуля JoomShopping Smart Filter 3.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки173 просмотра

Неправильно работает фильтр, по умолчанию выводятся отсутствующие неактуальные значения, при начале фильтрации они деактивируются,

Необходимо чтобы этих значений не было ни при начала фильтрации, ни при дальнейшей фильтрации, значения эти берутся из неактивных товаров и неиспользуемых атрибутов.

8 лет назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад

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