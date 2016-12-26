Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ...
Доработка модуля JoomShopping Smart Filter 3.2
Неправильно работает фильтр, по умолчанию выводятся отсутствующие неактуальные значения, при начале фильтрации они деактивируются,
Необходимо чтобы этих значений не было ни при начала фильтрации, ни при дальнейшей фильтрации, значения эти берутся из неактивных товаров и неиспользуемых атрибутов.
Заявки фрилансеров
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