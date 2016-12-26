Удалить вирусы на сервере Hatzner и восстановить сайты

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходимо оперативно найти уязвимость на сервере. Удалить вирусы. Восстановить сайты. Сменить доступы к серверу и mysql. Писать оперативно в skype 

MySQL
8 лет назад
izvestny
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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