Изменение / доработка темы wordpress woocommerce

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Изменение вывода дополнительных характеристик товара в woocommerce, нужно перенести в другое место и сделать возможность подгружать картинку для каждого типа характеристики

WooCommerceWordPress
8 лет назад
mikelvova
Владимир 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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