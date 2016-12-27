Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger 1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 2. сделать не блошие изменения в дизайне, 3. сделать уникалный прект чтоб он ...
Парсинг базы с сайта
Сайт для парсинга: https://www.reformagkh.ru
На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:
1. Полное наименование компании
2. Юридический адрес
3. ИНН
4. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).
5. ФИО руководителя организации
6. Электронная почта
7. Количество домов.
8. Рубрикатор по УО (орг. форма УК, ТСЖ, и т.д.)
+ интересуют два поля “Коммунальные услуги” и "информация о капитальном ремонте" (разделы, где находятся данные вышлем в инструкции на почту)
По последним двум разделам интересует заполнение данных в виде: Да (если информация есть) или нет (если данных в вкладках нет)
(конкретика по последнему пункту) нам интересен вариант когда хоть по одному дому заполнено вышеуказанные поля, для них примем значение "да" в поле, то есть если хоть по одному дому есть вариант предоставления "коммунальных услуг" или "кап ремонт", то в поле проставляем значение "да"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Только для участников из Беларуси, плиз. Необходима помощь в тестировании настроек корзины и оплаты на сайте через робокассу. По времени минут на 20.Закрыт8 лет назад
Всем здравия.Нужно установить и настроить сервис товарных рекомендаций REES46 или Retail Rocket.Требуется внедрение кодов и настройка системы.Сайт системы https://rees46.com и https://retailrocket.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
есть готовый код нужно доработать html веб браузер смотрите пример http://codepen.io/justd/pen/dPeKEG нужно добавить возможность указывать в урл которые окрывались бы в infarme и исправить вклатки чтоб нормально отбразились в мобилных телефонах. ...Закрыт8 лет назад
Изменение вывода дополнительных характеристик товара в woocommerce, нужно перенести в другое место и сделать возможность подгружать картинку для каждого типа характеристикиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Вот страница, где расположены все матчи на сегодня http://www.statarea.com/predictions Нажав на иконку "i" справа переходим к статистике любого выбранного матча, её и необходимо грабить и выводить у меня на сайте. Вот пример ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать AmoCRM 1) нужно добавить в срм переписки в WhatsApp и Telegram, а также Инстаграм Директ 2) дописать автоматическую отправку СМС-уведомлений клиенту и E-mail при переходе на определенный этап воронки ...Закрыт8 лет назад
- $10
Есть 10 картинок с адресами http://site.ru/images/1.jpg, ..., http://site.ru/images/10.jpg Нужно реализовать на javascript, чтобы при каждой загрузке страницы они появлялись на ней в случайном порядкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо оперативно найти уязвимость на сервере. Удалить вирусы. Восстановить сайты. Сменить доступы к серверу и mysql. Писать оперативно в skypeВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо будет реализовать что-то немногим сложнее Todo-app.Основной функционал:- На главной форма с фильтрами. Категория, вес, цвет и тд - всего около 9 позиций. - После нажатия поиск Монго отдает нам данные по заданым фильтрам - по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад