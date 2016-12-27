Парсинг базы с сайта

Сайт для парсинга: https://www.reformagkh.ru

На выходе необходимо предоставить в файл с данными в формате CSV с разбиением на следующие столбцы:

1. Полное наименование компании

2. Юридический адрес

3. ИНН

4. Номер телефона (прописывается в формате 8XXXXXXXXXX (11 цифр), т.е. без пробелов, черточек, скобок. Если указываете несколько номеров, то номера должны быть разделены запятыми).

5. ФИО руководителя организации

6. Электронная почта

7. Количество домов.

8. Рубрикатор по УО (орг. форма УК, ТСЖ, и т.д.)

+ интересуют два поля “Коммунальные услуги” и "информация о капитальном ремонте" (разделы, где находятся данные вышлем в инструкции на почту)

По последним двум разделам интересует заполнение данных в виде: Да (если информация есть) или нет (если данных в вкладках нет)

(конкретика по последнему пункту) нам интересен вариант когда хоть по одному дому заполнено вышеуказанные поля, для них примем значение "да" в поле, то есть если хоть по одному дому есть вариант предоставления "коммунальных услуг" или "кап ремонт", то в поле проставляем значение "да"