Нужен бот для WhatsApp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужен бот который будет принимать сообщения. Принятое сообщение надо отредактировать и отправить по API отправить на сервер. Так же надо провести по API  до конца и информировать так же по WhatsApp  исполнение задания по этапам. Должна быть возможность принятия и проведения нескольких заданий параллельно.

Подробное ТЗ и документацию по API скину на почту после.

Ваши цены и сроки? Без сроков и цен не рассматриваю заявки.

Так же рассмотрю если есть исполненные готовые варианты работы с WhatsApp

8 лет назад
sam999
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров