Нужен бот для WhatsApp

Нужен бот который будет принимать сообщения. Принятое сообщение надо отредактировать и отправить по API отправить на сервер. Так же надо провести по API до конца и информировать так же по WhatsApp исполнение задания по этапам. Должна быть возможность принятия и проведения нескольких заданий параллельно.

Подробное ТЗ и документацию по API скину на почту после.

Ваши цены и сроки? Без сроков и цен не рассматриваю заявки.

Так же рассмотрю если есть исполненные готовые варианты работы с WhatsApp