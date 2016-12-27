Доработка сайта\админа на Python/Django

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Нужен програмер уровня team leader отлично знающий Python/Django для доработки некоторых функционалов существующего сайта www.goldenflamingo.us

DjangoPython
8 лет назад
Flamant
Борис 
62 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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