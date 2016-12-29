Доработки на сайте с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки195 просмотров

Требуется расширить описание товара в общем каталоге из описания карточки отдельного товара.

Более подробное описание тз и скрины вышлю если будет интерес.

8 лет назад
todtech
Леонид 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Punctura
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Все ок, спасибо
Задача была поставлена четко, оплата произведена оперативно.

Заявки фрилансеров

Punctura
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад