Исправить страницу бронирования PHP

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Завершен3 заявки160 просмотров

Есть страница бронирования на PHP, простой самописный скрипт на 1 странички, надо подправить следующие:

- сделать возможность исключать конкретные дни из списка доступных дней

- исправить ошибку, при которой все даты 2017 г., получаются забронированы.

Скриншот страницы скрипта: http://clip2net.com/s/3FVWn7D

PHP
8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$7
1 день
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Спасибо Антону за проект. Отличный заказчик, мои рекомендации. Оплата за работу - моментальная.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад