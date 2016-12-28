Доработки сайта на opencart 2.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Имеется сайт на ocStore 2.1  шаблон XDS coloring.

1. Скорректировать отображения модуля новостей на главной (сейчас кривая верстка.)

2. Изменить шаблон главной страницы, добавить паралакс блок с формой отправки заявки.

3. Изменить слайдер. Сейчас просто слайдер, необходимо сделать большую картинку по центру и справа еще два баннера.

4. Изменить вывод категорий на главной

5. Добавить в шапку сайта заказ обратного звонка. 

Оставляйте в заявке примерную цену и срок и обязательно ссылки на работы на OpenCart где видно вмешательство в шаблоны.

ocStoreOpencart
8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров