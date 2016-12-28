есть интернет магазин на ocstore 2.3.0.2 и есть поставщик при запросе на синхронизацию с поставщиком прислали файл xml нужно это дело соединить с и-м
Доработки сайта на opencart 2.1
Имеется сайт на ocStore 2.1 шаблон XDS coloring.
1. Скорректировать отображения модуля новостей на главной (сейчас кривая верстка.)
2. Изменить шаблон главной страницы, добавить паралакс блок с формой отправки заявки.
3. Изменить слайдер. Сейчас просто слайдер, необходимо сделать большую картинку по центру и справа еще два баннера.
4. Изменить вывод категорий на главной
5. Добавить в шапку сайта заказ обратного звонка.
Оставляйте в заявке примерную цену и срок и обязательно ссылки на работы на OpenCart где видно вмешательство в шаблоны.
Заявки фрилансеров
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