Синхронизация с поставщиком

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

есть интернет магазин на ocstore 2.3.0.2 и есть поставщик при запросе на синхронизацию с поставщиком прислали файл xml нужно это дело соединить с и-м

ocStore
8 лет назад
guest_14829151989801
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров