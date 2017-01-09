Выгрузка данных форм в amoCRM

Задача:

Есть сайт, на котором пользователи отправляют формы.

Все данные с отправленных форм попадают базу данных, где аккуратно разбиты по полям.

Также есть скрипт, который может выгружать все заполненные формы в CSV файл.

Нужно чтобы каждая заполненная форма попадала в amoCRM. Все поля в amoCRM созданы, нужно только выгружать данные по полям с нашего сайта в amoCRM.

Срок - максимум 2 дня.

Прошу сразу писать ориентировочную стоимость.