Выгрузка данных форм в amoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки155 просмотров

Задача:

Есть сайт, на котором пользователи отправляют формы.

Все данные с отправленных форм попадают базу данных, где аккуратно разбиты по полям.

Также есть скрипт, который может выгружать все заполненные формы в CSV файл.

Нужно чтобы каждая заполненная форма попадала в amoCRM.  Все поля в amoCRM созданы, нужно только выгружать данные по полям с нашего сайта в amoCRM.

Срок - максимум 2 дня.

Прошу сразу писать ориентировочную стоимость.

AmoCRM
8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alex_ndb
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$35
2 дня
Отличная работа! Коммуникации было минимум - исполнитель понимает все с полуслова. Скорость и качество работы - твердая 10ка! Рекомендую.
Был рад сотрудничеству. Олег предельно понятно излагает что требуется, не "тормошит" лишними вопросами, оплата в срок, в общем всё отлично!

Заявки фрилансеров

alex_ndb
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад