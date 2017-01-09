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$20
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
6 лет назад
Настоящий full stack разработчик. Предложил архитектуру и полностью реализовал задачу, предполагающую написание php и js скриптов, верстку html страницы на bootstrap, работу с базой данных, работу с API прикладной системы. Рекомендую как грамотного и ответственного специалиста.
Ответный отзыв
ТЗ понятное, проработали с Антоном все нюансы, со спорными моментами разобрались. :) В плане коммуникаций всё отлично, в остальном у меня тоже никаких нареканий нет. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
$155
10 баллов
7 лет назад
Александр прекрасно справился с задачей.
Ответный отзыв
С Игорем удобно сотрудничать, я доволен. Всё в срок, можно уточнить любые нюансы по тз, никаких проблем.
$35
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Коммуникации было минимум - исполнитель понимает все с полуслова. Скорость и качество работы - твердая 10ка! Рекомендую.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству. Олег предельно понятно излагает что требуется, не "тормошит" лишними вопросами, оплата в срок, в общем всё отлично!
$5
10 баллов
8 лет назад
Работал с Александром, качеством и сроками выполненной работы очень доволен. Всем рекомендую как ответственного исполнителя. Александр, большое спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, Алексей достаточно компетентен, чтобы всё пояснить, если появляются вопросы, оплата в срок, ТЗ предельно понятное. Однозначно рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Веб-программирование
13 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга