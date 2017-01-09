alex_ndb

Александр alex_ndb

 
39 летРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sobakaper
Иван 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
4 года назад
Правка существующего php-скрипта (backend)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
VRitme_bz
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Визуализировать данные из AmoCRM
Настоящий full stack разработчик. Предложил архитектуру и полностью реализовал задачу, предполагающую написание php и js скриптов, верстку html страницы на bootstrap, работу с базой данных, работу с API прикладной системы. Рекомендую как грамотного и ответственного специалиста.
ТЗ понятное, проработали с Антоном все нюансы, со спорными моментами разобрались. :) В плане коммуникаций всё отлично, в остальном у меня тоже никаких нареканий нет. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
igorger2
Игорь 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$155
10 баллов
7 лет назад
Сграбить портал по недвижимости в xml.
Александр прекрасно справился с задачей.
С Игорем удобно сотрудничать, я доволен. Всё в срок, можно уточнить любые нюансы по тз, никаких проблем.
Ответный отзыв
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Выгрузка данных форм в amoCRM
Отличная работа! Коммуникации было минимум - исполнитель понимает все с полуслова. Скорость и качество работы - твердая 10ка! Рекомендую.
Был рад сотрудничеству. Олег предельно понятно излагает что требуется, не "тормошит" лишними вопросами, оплата в срок, в общем всё отлично!
Ответный отзыв
Boont
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Скрипт для обработки формы обратной связи
Работал с Александром, качеством и сроками выполненной работы очень доволен. Всем рекомендую как ответственного исполнителя. Александр, большое спасибо!
Сотрудничеством доволен, Алексей достаточно компетентен, чтобы всё пояснить, если появляются вопросы, оплата в срок, ТЗ предельно понятное. Однозначно рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
13 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга