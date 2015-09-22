igorger2

Игорь igorger2

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Спарсить структуру стран, регионов и районов с сайта

    Добрый день. Нужно снять с сайта (во вложении) базу названий все страны/регионы/районы на двух языках. Английское и русское название в одной таблице. Удобный формат SQL create. Но не обязательно. Это может быть три таблицы со связью по id.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать анимационное интро

    Сделать анимационное интро (заставку) для Youtube канала. Длительность 7 секунд. Для вставки между разным видеорядом. Есть цветной векторный логотип, который можно обыграть.

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 баннера для выставки

    Добрый день. Нужно сделать 4 очень качественных баннера по тематике "недвижимость за рубежом".  Т.е. могут использоваться фото домов, островов, пальм, моря, и т.д.  На новых баннерах новая дата: 13-14 октября. Новая надпись: Вся зарубежная недвижимость на выставке ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Bitrix программирование

    Есть готовый сайт на Bitrix. Занимаемся наполнением базы. Необходимо создать доп. информационные блоки и внедрить их в соответствующие разделы сайта. При заходе на раздел страны, например, /austria/ пользователь видит только выборку объектов из базы по Австрии, но ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сграбить портал по недвижимости в xml.

    Всего 100000-150000  объявлений. Каждое содержит около десятка полей характиристик (цена, площадь, адрес, описание  и т. п.) + картинки 10-20 штук. Все нужно спарсить и сложить локально в xml требуемого формата.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта

    На основе имеющегося сайта (www.propertyshow.ru) сделать мобильную версию из шести страниц: 1.  Простая первая с меню 2. Форма регистрации посетителя (получить электронный билет) 3. Список участников 4. Фотогалерея 5. Схема проезда 6.  Контакты организатора

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Довести до ума купленный темплейт. Заменить тексты на русские.

    Оригинал темплейта здесь: http://www.templatemonster.com/demo/53680.html Нужно: 1. Разобраться с путями и папками (после покупки и выкладки не все картинки и шрифты подгружаются). 2. Возможно, не все шрифты будут поддерживать кириллицу, нужно будет найти аналоги. 3. Заменить лого. 4. ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание базы данных mySQL, написание системы редактирования

    Нужно сделать web-редактор для добавления и изменения информации о будущих выставках. PHP или Perl. Создаем сайт-портал посвященный выставкам и мероприятиям. Каждый организатор выставки или админ сайта имеет возможность зайти в web-редактор выставки и внести всю информацию о ...

    PHPMySQLСоздание базы данныхPerl
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать дизайн PDF презентации

    Сделать дизайн стильной PDF презентации компании, для отправки клиентам. Для последующей печати или электронного использования. 4-6 страниц A4. Прилагаю пример достойной презентации.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 3D визуализация выставочного стенда

    Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта. Стенд на фото: подиум 6x4 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Спарсить структуру стран, регионов и районов с сайта
Было приятно сотрудничать! Обращайтесь :) Буду рад!
Задача выполнена чрезвычайно быстро и качественно. Рекомендую. Мы также обязательно будем обращаться снова.
Ответный отзыв
alex_ndb
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$155
10 баллов
6 лет назад
Сграбить портал по недвижимости в xml.
С Игорем удобно сотрудничать, я доволен. Всё в срок, можно уточнить любые нюансы по тз, никаких проблем.
Александр прекрасно справился с задачей.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
4 баннера для выставки
Спасибо Игорю за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Игорь - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Анна прекрасно умеет делать свою работу: отличное владение инструментарием и желание слышать заказчика. Спасибо, будем работать еще.
Ответный отзыв
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$100
10 баллов
6 лет назад
Собрать адреса e-mail с сайтов вручную
Сотрудничество прошло отлично! Игорь - хороший заказчик. Задача и дедлайн поставлены четко, оплата в срок. Рекомендую!
Получили результаты работы Анны ранее срока. Все сделано четко и качественно. Работаем дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
buzuchok
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Сделать мобильную версию сайта
Все отлично, спасибо.
Все было сделано оперативно и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв