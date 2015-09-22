Добрый день. Нужно снять с сайта (во вложении) базу названий все страны/регионы/районы на двух языках. Английское и русское название в одной таблице. Удобный формат SQL create. Но не обязательно. Это может быть три таблицы со связью по id.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать анимационное интро (заставку) для Youtube канала. Длительность 7 секунд. Для вставки между разным видеорядом. Есть цветной векторный логотип, который можно обыграть.Анимация19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать 4 очень качественных баннера по тематике "недвижимость за рубежом". Т.е. могут использоваться фото домов, островов, пальм, моря, и т.д. На новых баннерах новая дата: 13-14 октября. Новая надпись: Вся зарубежная недвижимость на выставке ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть список компаний с адресами сайтов в Excel. Заходим на сайт, который на немецком языке. Находим раздел контакты (Kontakt), берем адрес, если есть. 2000 компаний. Срок 1 неделя.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть готовый сайт на Bitrix. Занимаемся наполнением базы. Необходимо создать доп. информационные блоки и внедрить их в соответствующие разделы сайта. При заходе на раздел страны, например, /austria/ пользователь видит только выборку объектов из базы по Австрии, но ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всего 100000-150000 объявлений. Каждое содержит около десятка полей характиристик (цена, площадь, адрес, описание и т. п.) + картинки 10-20 штук. Все нужно спарсить и сложить локально в xml требуемого формата.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На основе имеющегося сайта (www.propertyshow.ru) сделать мобильную версию из шести страниц: 1. Простая первая с меню 2. Форма регистрации посетителя (получить электронный билет) 3. Список участников 4. Фотогалерея 5. Схема проезда 6. Контакты организатораHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Оригинал темплейта здесь: http://www.templatemonster.com/demo/53680.html Нужно: 1. Разобраться с путями и папками (после покупки и выкладки не все картинки и шрифты подгружаются). 2. Возможно, не все шрифты будут поддерживать кириллицу, нужно будет найти аналоги. 3. Заменить лого. 4. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать адаптивную верстку HTML5 для первой и вторых страниц выставочного портала.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать web-редактор для добавления и изменения информации о будущих выставках. PHP или Perl. Создаем сайт-портал посвященный выставкам и мероприятиям. Каждый организатор выставки или админ сайта имеет возможность зайти в web-редактор выставки и внести всю информацию о ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать дизайн стильной PDF презентации компании, для отправки клиентам. Для последующей печати или электронного использования. 4-6 страниц A4. Прилагаю пример достойной презентации.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта. Стенд на фото: подиум 6x4 ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется создание flash-баннера 350x350. Pop-Up баннер на сайте, анонс мероприятия-выставки.Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад