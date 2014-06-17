Здравствуйте, файл в psd нужно переделать в вектор для печати. исходный файл 72 dpi, надо не менее 300 dpi и в cmyk. В файле - лого как тут http://ataxgum.ru/ и ...
3D визуализация выставочного стенда
Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта.
Стенд на фото: подиум 6x4 метра, три инфо-стойки 1м ширина, 1.2 - высота, 0.5 глубина.
Делаем на 3D: подиум 10x4 метра, расставляем 5 инфо-стоек на первой линии, далее столы, стулья, люди.
Картинки на баннер, на инфо-стойки предоставим.
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