3D визуализация выставочного стенда

Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта.

Стенд на фото: подиум 6x4 метра, три инфо-стойки 1м ширина, 1.2 - высота, 0.5 глубина.

Делаем на 3D: подиум 10x4 метра, расставляем 5 инфо-стоек на первой линии, далее столы, стулья, люди.

Картинки на баннер, на инфо-стойки предоставим.