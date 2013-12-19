Нарисовать новогоднюю открытку (спецтехника)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок231 просмотр

Нужна качественная (!) корпоративная новогодняя открытка для рассылки партнерам и клиентам на тему спецтехники. Указывайте, пожалуйста, свои расценки.

11 лет назад
Katerina4384
Екатерина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Евгения отличный мастер своего дела и очень приятна в общении. Оперативно вносила все изменения. В итоге получилось то, что я и хотела увидеть. Сделала все быстро, качественно и красиво. Очень довольна сотрудничеством. Спасибо!
Спасибо Екатерина, за приятную работу! ТЗ ясно, корректировки вносились быстро. Оплата мгновенная! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад