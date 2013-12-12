Разработать иконографику для проекта Рыболовный-охотничий магазин. Т.е. статьи на сайте должны быть разбавлены красивыми иконками. Какие иконки нужны? Для пневматики: - Калибр(для пневматических винтовок 4.5) - Тип возведения ...
Фирменный персонаж+логотип+иллюстрация
Требуется иллюстратор для разработки фирменного персонажа + логотипа (упрощенная версия персонажа) + иллюстрацию главной страницы для сайта www.ostroumka.ru
Требования к рисункам - векторная графика, формат photoshop
Детали по проекту в переписке.
Оплата за всю перечисленную работу - 10 000 рублей.
Работаем БЕЗ предоплаты.
Предоплата будет возможна только после подготовки первоначальных эскизов карандашом, когда мы убедимся, что работа в принципе будет выполнена.
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