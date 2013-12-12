Фирменный персонаж+логотип+иллюстрация

$305
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок274 просмотра

Требуется иллюстратор для разработки фирменного персонажа + логотипа (упрощенная версия персонажа) + иллюстрацию главной страницы для сайта www.ostroumka.ru

Требования к рисункам - векторная графика, формат photoshop

Детали по проекту в переписке.

Оплата за всю перечисленную работу - 10 000 рублей.

Работаем БЕЗ предоплаты.

Предоплата будет возможна только после подготовки первоначальных эскизов карандашом, когда мы убедимся, что работа в принципе будет выполнена.

11 лет назад
starcrossed
Анастасия 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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