Сделать из фотографий "рисунки карандашом"

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Здравствуйте. небольшое задание.

Нужно из фотографий с ребёнком сделать типа рисунок карандашом. цель - использовать на сайте благотворительного фонда как изображение в шапке. поэтому рисунок надо выдержать в стилистике сайта. + убрать фон и лишние элементы.

фотографии предоставлю, но возможно надо будет подобрать на стоках что-то более подходящее на ваш вгляд.

сделать сегодня вечером - работы там чуть чуть.

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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