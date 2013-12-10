Сделать из фотографий "рисунки карандашом"

Здравствуйте. небольшое задание.

Нужно из фотографий с ребёнком сделать типа рисунок карандашом. цель - использовать на сайте благотворительного фонда как изображение в шапке. поэтому рисунок надо выдержать в стилистике сайта. + убрать фон и лишние элементы.

фотографии предоставлю, но возможно надо будет подобрать на стоках что-то более подходящее на ваш вгляд.

сделать сегодня вечером - работы там чуть чуть.