Нужно перерисовать

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Нужно перерисовать картинку в png, сделать более насыщенные цвета, сменить телефончик на какой нибудь симпатичнее, но сохранить рукописный стиль и общее расположение текста на картинке.

Задание срочное.

11 лет назад
DooMka
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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