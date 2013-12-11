Разбилась кружка. Восстановление.

Друзья, приветствую.

Разбилась кружка и необходимо отрисовать изображения с разбитой кружки, которые потом нанесут уже на новую кружку.

3 простых изображения в приложении к проекту.

Необходимо каждое из них отрисовать/скопировать на полностью белый фон.

С вас стоимость, сроки не горят.