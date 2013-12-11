Разбилась кружка. Восстановление.

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок370 просмотров

Друзья, приветствую.

Разбилась кружка и необходимо отрисовать изображения с разбитой кружки, которые потом нанесут уже на новую кружку.

3 простых изображения в приложении к проекту.

Необходимо каждое из них отрисовать/скопировать на полностью белый фон.

С вас стоимость, сроки не горят.

11 лет назад
googorola
Родионов 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Большое спасибо Наталье за отличную и быструю работу!
Прекрасный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад