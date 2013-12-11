Создание иллюстрации.

Ищу художника для рисования около 12 рисунков. Рисунки черно-белые, стиль близок к комиксам (но не аниме и подобное). Рисунки не обязательно рисовать в фотошопе или иллюстраторе, можно и на обычной бумаге карандашом, но в этом ...