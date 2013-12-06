Исполнить схему в векторе, креативно и качественно. Схему можно посмотреть здесь: http://creograf.ru/.
Паттерн с символами Москвы
Коллеги, здравствуйте.
Спешу предложить вам интересную задачку.
Требуется создать индивидуальный паттерн с символами Москвы.
Юрий долгорукий, кремль, собор Василия Блаженного (возможно узнаваемые части) и прочие символы.
Все это нужно свести в повторяющийся блок-паттерн, для удобного использования в полиграфии и сайтах.
Примеры паттернов:
http://belsprint.ru/uploads/posts/2013-06/1372490851_vizitki-i-listovki-art-buket_04.png
http://ljplus.ru/img4/g/o/gorgeousvomit/800_slides_pattern_1.jpg
http://belsprint.ru/uploads/posts/2013-06/1372490851_vizitki-i-listovki-art-buket_04.png
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/0F/D7/1038093.jpg
Возможно включение общественного транспорта, элементов дорог, светофоров, трамваев, автобусов, троллейбусов, ВЕЛОСИПЕДОВ и велосипедных дорожек.
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