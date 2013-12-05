Добрый день! Для этого сайта http://vet-03.kiev.ua необходимо нарисовать персонажа для текстовых страниц. Силуэт Айболита момжо найти в верхнем правом углу сайта. Проект включает 3-5 картинок: 1. Айболит с поднятым ...
Дорисовать картинку
Есть картинка (она в приложении). Картинка сейчас по сути склеена из двух частей - посередине виден стык. Это кусок солнечных лучей исходящих в разные стороны из одной точки. У меня была картинка я ее продублировал, развернул и в итоге две картинки состыковал в одну. Что нужно сделать. Оставив левую половину картинки как есть, нужно дорисовать правую половину так чтобы:
- лучи исходили так же как и сейчас - три слева, три справа и один по центру.
- тот луч что по центру - его нужно сделать в виде трапеции немного расширяющейся вверх (так чтобы не нарушалась логика распространения лучей).
- штриховка, которая начинается на левой картинке должна без стыков перейти на правую картинку.
- размер итоговой картинки должен совпадать с исходной из приложения.
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