Дорисовать картинку

Есть картинка (она в приложении). Картинка сейчас по сути склеена из двух частей - посередине виден стык. Это кусок солнечных лучей исходящих в разные стороны из одной точки. У меня была картинка я ее продублировал, развернул и в итоге две картинки состыковал в одну. Что нужно сделать. Оставив левую половину картинки как есть, нужно дорисовать правую половину так чтобы:

- лучи исходили так же как и сейчас - три слева, три справа и один по центру.

- тот луч что по центру - его нужно сделать в виде трапеции немного расширяющейся вверх (так чтобы не нарушалась логика распространения лучей).

- штриховка, которая начинается на левой картинке должна без стыков перейти на правую картинку.

- размер итоговой картинки должен совпадать с исходной из приложения.