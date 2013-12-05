Дизайнер (оформление групп в соц сетях)

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:

требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого меню) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!

Есть срочные работы ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ-ЗАВТРА! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как например здесь: https://vk.com/edminsco).

Полное оформление группы/канала/сообщества и установка в группу/страницу = 300 руб.

После выполнения работы и отправки для утверждения/корректировок заказчику вносим залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок, утверждения работ заказчиком и установкой в группу.

Заказы есть постоянно!