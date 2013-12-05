Дизайнер (оформление групп в соц сетях)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок136 просмотров

Добрый день, уважаемые дизайнеры!

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:

требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого меню) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!

Есть срочные работы ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ-ЗАВТРА! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как например здесь: https://vk.com/edminsco).

Полное оформление группы/канала/сообщества и установка в группу/страницу = 300 руб.

После выполнения работы и отправки для утверждения/корректировок заказчику вносим залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок, утверждения работ заказчиком и установкой в группу.

Заказы есть постоянно!

11 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Картинка/фото сейфа изнутри

    Необходимо нарисовать: 1) картинку внутреннего пространства сейфа, который наполнен пачками банкнот и золотыми слитками. Картинка будет наклеена на дверцу сейфа, поэтому необходимо, чтобы она казалась трехмерной. 2) либо примерно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн коммерческого предложения (оформление)

    $20

    Нужно красиво оформить коммерческое предложение(двустороннее) 2 листа а4. Текст уже написан и скомпанован как надо, нужно только подобрать все под один шрифт и красиво все оформить. Коммерческое предложение это по установке итальянских кофейных аппаратов и ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн детали

    Нужно разработать дизайн детали представленной на рисунках. Чтобы она выглядела современной, тяжелой, очень высокого качества, гладкой. Что-то напоминающие спортивный автомобиль. Все размеры и необходимые части детали и функциональное назначение приведены на рисунках. Нужен ответственный ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо на основе существующего кондового дизайна разработать новый более изящный дизайн визитки. Оплата ТОЛЬКО Яндекс деньги

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать яркую, красивую листовку.

    Нам нужен исполнитель для создания красочной листовки! Все подробности опишу при личной переписке! Сделать нужно в сжатые, короткие сроки! Требования: чтобы листовка была сделана в кореле. пример того что примерно хотим покажу, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рисунки

    Требуется художник для 10-15 рисунков. Нужен автор, рисующий в стиле комиксов. Желательно чтобы художник рисовал/а в фотошопе. Рисунки нужны черно-белые

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка деревянных домов

    $500

    Добрый день, интересует отрисовка домов от 30 штук, в качестве указанном в ссылках: http://www.terem-pro.ru/files/2124/viking-3-prev.jpg http://fortuna-les.ru/wp-content/uploads/2013/07/1-%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_water-470x300.jpg Дома которые надо отрисовать можете посмотреть на сайте www.supermarket-domov.ru призовой фонд 15 у.е. указан за ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад