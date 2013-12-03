Есть логотип (кошка), он смотрится плоскостью. нужно сделать его объемным. Итог такой: это лого пойдет в обработку для флеш анимации (кошка будет вращаться вокруг своей оси)
Дизайн коммерческого предложения (оформление)
Нужно красиво оформить коммерческое предложение(двустороннее) 2 листа а4. Текст уже написан и скомпанован как надо, нужно только подобрать все под один шрифт и красиво все оформить. Коммерческое предложение это по установке итальянских кофейных аппаратов и следовательно должно быть оформлено в кофейно итальянских мативах. логотип есть.
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