Иллюстранция

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Завершен7 заявок183 просмотра

Необходимо нарисовать иллюстрацию для сайта.

Привествуется креатив.

1 иллюстрация размеров 1000 * 250 пикселей на тему любви.

От исполнителя:

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11 лет назад
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Red_Rabbit
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$135
4 дня
Елена четко понимает все потребности клиента, пунктуальный и ответственный человек. Рекомендую в как исполнителя виртуозной графики. Спасибо.
С Владимиром замечательно работается - он очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик , приятный в общении человек! Интересный проект, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Red_Rabbit
Елена 
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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