Рисунок Аватара для групп соцсетей

Добрый день, уважаемые веблансеры!

Нужно НАРИСОВАТЬ аватар который можно будет разместить в соцсетях.

На аватаре должно быть: ребенок 7-8 лет, который держит динозавра собранного из деревянного конструктора (динозавра выбрать тут http://mirkonstruktora.ru/good-hand.html), динозавр издает звуки (Р-Р_Р ) и нападает на замок построенный из кирпичиков брикник (смотрим тут как выглядят кирпичики http://mirkonstruktora.ru/bricknik.html) и снизу надпись Мир конструктора. Вобщем суть идеи - игра с помощью одного конструктора с другим конструктором. Нужен красивый РИСУНОК.

НЕ забываем РИСУНОК на АВАТАР (т.е размеры соответствующие) - что бы взять и загрузить в группы.

Пишем цены и срок исполнения.