Разработка макетов для календаря. Готический стиль

необходимо разработать макеты для каждой страницы настенного календаря (итого 13 шт). есть фото, которые нужно пложить на подходящий фон+обработка+добавления цитат. Стиль- готика, мистика. Желательны изображения символов, амулетов и пр. Календарь посвящен конкретному человеку. Интересна цена.

Могу предоставить нужные фоны, картинки амулетов, если это повляет на цену.