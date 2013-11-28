Нужно перевести логотип в Корел. Жду предложений по срокам-ценам. Если будут возникать вопросы по проекту - задавайте отвечу! Сам логотип - прикреплен. P.S. Пожелание как у всех заказчиков утопическое - быстро, ...
Разработка макетов для календаря. Готический стиль
необходимо разработать макеты для каждой страницы настенного календаря (итого 13 шт). есть фото, которые нужно пложить на подходящий фон+обработка+добавления цитат. Стиль- готика, мистика. Желательны изображения символов, амулетов и пр. Календарь посвящен конкретному человеку. Интересна цена.
Могу предоставить нужные фоны, картинки амулетов, если это повляет на цену.
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