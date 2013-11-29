Отредактировать изображения

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок281 просмотр

Нужно в файле verh.jpg: убрать слово подарок, а на его месте разместить кнопку с надписью ИГРАТЬ СЕЙЧАС (чтобы по высоте она была как кнопка РЕГИСТРАЦИЯ), кнопку на старом месте удалить; стереть надпись Наши Игры; кнопку и надпись Подарки переместить на 3 сантиметра вправо от слова Домой; российский флаг на кнопке заменить на белорусский.

В файле brand.png: убрать надпись JackpotCity, вместо неё написать Россия, убрать online casino и написать онлайн казино. Сохранить и прислать второй вариант brand.png, где удалено JackpotCity, но взамен ничего не написано, а вместо online casino надпись онлайн казино.

В файле igra.jpg заменить надписи: SLOTS НА СЛОТЫ, BLACKJACK НА БЛЭКДЖЕК, ROULETTE НА РУЛЕТКА, VIDEO POKER НА ВИДЕО ПОКЕР, & MORE НА & ЕЩЁ. Надписи делать тем же шрифтом и цветом.

Цены выше 20 долларов не рассматриваются.

11 лет назад
borisov1
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Станислав на отлично справился с заданием в оговоренный срок, всё вышло так, как я и задумал. Ответственный исполнитель и профессионал. Обязательно обращусь к Станиславу еще не раз и буду рекомендовать знакомым.
Николай очень грамотно составил ТЗ, ничего лишнего делать не пришлось, поэтому все получилось сдать в срок и без трудностей. Оплата и утверждение без задержек. Будем сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад