Отредактировать изображения

Нужно в файле verh.jpg: убрать слово подарок, а на его месте разместить кнопку с надписью ИГРАТЬ СЕЙЧАС (чтобы по высоте она была как кнопка РЕГИСТРАЦИЯ), кнопку на старом месте удалить; стереть надпись Наши Игры; кнопку и надпись Подарки переместить на 3 сантиметра вправо от слова Домой; российский флаг на кнопке заменить на белорусский.

В файле brand.png: убрать надпись JackpotCity, вместо неё написать Россия, убрать online casino и написать онлайн казино. Сохранить и прислать второй вариант brand.png, где удалено JackpotCity, но взамен ничего не написано, а вместо online casino надпись онлайн казино.

В файле igra.jpg заменить надписи: SLOTS НА СЛОТЫ, BLACKJACK НА БЛЭКДЖЕК, ROULETTE НА РУЛЕТКА, VIDEO POKER НА ВИДЕО ПОКЕР, & MORE НА & ЕЩЁ. Надписи делать тем же шрифтом и цветом.

Цены выше 20 долларов не рассматриваются.