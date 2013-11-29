Отрисовать кнопку как на картинке с тенями и градиентом в векторе (cdr)
Отредактировать изображения
Нужно в файле verh.jpg: убрать слово подарок, а на его месте разместить кнопку с надписью ИГРАТЬ СЕЙЧАС (чтобы по высоте она была как кнопка РЕГИСТРАЦИЯ), кнопку на старом месте удалить; стереть надпись Наши Игры; кнопку и надпись Подарки переместить на 3 сантиметра вправо от слова Домой; российский флаг на кнопке заменить на белорусский.
В файле brand.png: убрать надпись JackpotCity, вместо неё написать Россия, убрать online casino и написать онлайн казино. Сохранить и прислать второй вариант brand.png, где удалено JackpotCity, но взамен ничего не написано, а вместо online casino надпись онлайн казино.
В файле igra.jpg заменить надписи: SLOTS НА СЛОТЫ, BLACKJACK НА БЛЭКДЖЕК, ROULETTE НА РУЛЕТКА, VIDEO POKER НА ВИДЕО ПОКЕР, & MORE НА & ЕЩЁ. Надписи делать тем же шрифтом и цветом.
Цены выше 20 долларов не рассматриваются.
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