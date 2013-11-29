На постоянную основу нужен дизайнер. Основные обязанности: работа с фотографиями и полиграфическими макетами для соц. сетей Требования: оперативность, креативность, хороший вкус.
Нужен дизайн буклета
Нужно нарисовать пригласительный билет, для спортивного клуба, есть наброски примера
Выбранный исполнитель
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