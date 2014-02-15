Нужны картинки 3д (50 штук)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен15 заявок466 просмотров

Привет всем.

Нужны картинки в 3д образе - для машинок, 50 картинок. Для каждой модели - своя картинка соответственно.

Пример прилагаю.

Какая стоимость будет за такую работу? Готов разделить работу на 2-3 человек.

В комментариях писать стоимость за 1 работу (картинку) и стоимость за всю работу (если вы один готовы выполнить ее)

и свои контакты для связи

Оплата вебмани или киви.

Работа по факту (наперед не плачу, имею аттестат продавца) или через гаранта работаем.

Спасибо за внимание.

11 лет назад
worldinsoft
Ребутова 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$2000
45 дней
Раюлтал все ок
Надежный заказчик. Работа полностью оплачена.

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tigerkid
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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