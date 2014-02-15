Нужны картинки 3д (50 штук)

Привет всем.

Нужны картинки в 3д образе - для машинок, 50 картинок. Для каждой модели - своя картинка соответственно.

Пример прилагаю.

Какая стоимость будет за такую работу? Готов разделить работу на 2-3 человек.

В комментариях писать стоимость за 1 работу (картинку) и стоимость за всю работу (если вы один готовы выполнить ее)

и свои контакты для связи

Оплата вебмани или киви.

Работа по факту (наперед не плачу, имею аттестат продавца) или через гаранта работаем.

Спасибо за внимание.