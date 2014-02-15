Нужно на основе существующего рисунка (в приложении) и дополнительного текста создать инфографику в формате корпоративного стиля компании (по бренд буку). То есть расширить - указать стрелками последствия, выводы. Главное требование - красиво!
Нужны картинки 3д (50 штук)
Привет всем.
Нужны картинки в 3д образе - для машинок, 50 картинок. Для каждой модели - своя картинка соответственно.
Пример прилагаю.
Какая стоимость будет за такую работу? Готов разделить работу на 2-3 человек.
В комментариях писать стоимость за 1 работу (картинку) и стоимость за всю работу (если вы один готовы выполнить ее)
и свои контакты для связи
Оплата вебмани или киви.
Работа по факту (наперед не плачу, имею аттестат продавца) или через гаранта работаем.
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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