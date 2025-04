Отредактировать картинку (заставка для сайта)

Здравствуйте. Нужно отредактировать изображение http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6d00f376b939bf9e8767af46f48231ba А именно: на "кнопках" вместо download должна быть надпись регистрация, вместо instant play - играть сейчас; вверху заменить надписи с home на домой, с promotions на подарки, с casino games на наши игры, с Live Help на поддержка, вместо up to - подарок, удалить надписи find out more и as seen on tv с кнопкой. Вместо кнопки Mobile Casino, такая же кнопочка с цветами российского флага. Рассматриваются варианты не дороже 15 долларов, так как работа довольно простая.