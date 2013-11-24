Отредактировать картинку (заставка для сайта)

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок270 просмотров

Здравствуйте. Нужно отредактировать изображение http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6d00f376b939bf9e8767af46f48231ba А именно: на "кнопках" вместо download должна быть надпись регистрация, вместо instant play - играть сейчас; вверху заменить надписи с home на домой, с promotions на подарки, с casino games на наши игры, с Live Help на поддержка, вместо up to - подарок, удалить надписи find out more и as seen on tv с кнопкой. Вместо кнопки Mobile Casino, такая же кнопочка с цветами российского флага. Рассматриваются варианты не дороже 15 долларов, так как работа довольно простая.

11 лет назад
borisov1
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 минут назад
11 лет назад
$15
1 день
Александр выполнил работу на отлично, все мои предложения были учтены. Рад что выбрал именно этого исполнителя.
Очень рад был поработать с Вами! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 минут назад
11 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки