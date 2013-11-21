Нарисовать 8 не сложных графических схем согласно прикрепленного файла TZ. Срок выполнения до 25.11.2013г включительно
Перевод картинок в вектор
Нужно перевести 7 картинок в вектор.
Картинки будут выбраны из этого альбома corp.branan.ru/cache/v-vektor.rar
Финальный список картинок для перевода я направлю до 10 утра в субботу (23 ноября). Картинки в векторе должны быть готовы к 12 утра вторника (26 ноября).
Если вы высылаете свое предложение, то подтверждаете, что можете перевести в вектор любую картинку из архива. Если по каким-то картинкам есть ограничения - укажите, пожалуйста.
Можете предлагать свою цену за работу.
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