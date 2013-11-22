Нужно подредактировать PDF

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки118 просмотров

В каталоге продукции http://sirca.ru/files/sirca2009-catalog.pdf нужно на последнем листе заменить реквизиты и лого, нарисовать и заменить схему проезда

11 лет назад
simplelk
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все ОТЛИЧНО, хотя я дядька вредный))
Всё отлично, всем доволен. Работа сдана в сроки оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад