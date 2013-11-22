simplelk

Илья simplelk

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
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Надёжный и честный заказчик - оплатил сразу после работы. Хорошо оплачивает заказы. Всем рекомендую.
Супер оперативно, качественно, без лишних вопросов.......категорически рекомендую!!!
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tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Очень вежливый и пунктуальный заказчик. Четко понимает чего хочет, исходя из этого и грамотное техзадание. Оплата своевременная. Рекомендую
Рекомендую Тараса! Качественно, быстро, общение корректное
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my_reg
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
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Всё отлично, всем доволен. Работа сдана в сроки оплата моментальная. Рекомендую!
Все ОТЛИЧНО, хотя я дядька вредный))
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