Нужно из этого шедевра сделать вектор для дальнейшего использования в полиграфии
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Нужно из этого шедевра сделать вектор для дальнейшего использования в полиграфии
Требуется увеличить в 5 раз, детально прорисовать и изменить основной цвет на ярко-синий (0033ff) Чтобы бочки и рельсы выглядели железными и картинка выглядела поживей можно добавить блики или градиент по всей бочке
Нужно вот это http://230028.hoster-test.ru/index.php/catalogs/item/81-katalog-sirca переделать в HTML. Нужна точная копия, за исключением фона. Жду предложений
В каталоге продукции http://sirca.ru/files/sirca2009-catalog.pdf нужно на последнем листе заменить реквизиты и лого, нарисовать и заменить схему проезда