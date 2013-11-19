Одна картинка в стиле пиксел арт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок246 просмотров

Нужно сделать одну пиксель арт картинку

Пример https://lh5.googleusercontent.com/-vg3xw69fjpc/un5...

Опыт работы с пиксел артом обязателен.

11 лет назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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