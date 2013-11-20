Дизайнер (оформление групп в соц сетях)

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:

требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!

Есть срочные работы, которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен.

Полное оформление группы (аватар + меню)/канала и интеграция оформления на группу/страницу= 250 руб.

Сейчас есть работа на

3 аватара + 3 меню для ВК (полностью) = 750 руб,

+ оформление ВК (только аватар)/ОД (только аватар)/Twitter (полностью) = 500 руб.

Итого: 1.250 руб.

После выполнения всех 4 работ внесем залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок или утверждения работ заказчиками.

Заказы будем подкидывать постоянно!