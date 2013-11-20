Дизайнер (оформление групп в соц сетях)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки169 просмотров

Представляю ВЕБ-студию, наш дизайнер не справляется с объемом работ, исходя из этого:

требуется дизайнер для создания аватарок/меню (в том числе постоянно открытого) ВК, аватарок ОД, оформления Twittera (полностью), оформления FB (полностью, аватар, шапка, фон страницы). Сразу указываем контакт скайп, что бы я связался с вами!

Есть срочные работы, которые необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен.

Полное оформление группы (аватар + меню)/канала и интеграция оформления на группу/страницу= 250 руб.

Сейчас есть работа на

3 аватара + 3 меню для ВК (полностью) = 750 руб,

+ оформление ВК (только аватар)/ОД (только аватар)/Twitter (полностью) = 500 руб.

Итого: 1.250 руб.

После выполнения всех 4 работ внесем залогом предоплату (работы можете покрыть нейтральным копирайтом), полная доплата после внесения правок или утверждения работ заказчиками.

Заказы будем подкидывать постоянно!

11 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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